На Харківщині лісовими пожежами охоплено 3 тисячі гектарів
Київ • УНН
У Харківській області гасять п'ять лісових пожеж на площі близько 3000 гектарів, чотири пожежі локалізовані на площі 23 гектари.
У Харківській області триває п'ять лісових пожеж на площі близько 3000 гектарів, чотири пожежі локалізовано, повідомили у ГУ ДСНС в області у середу, пише УНН.
Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 5 лісових пожеж на загальній площі близько 3000 га
Як зазначається, локалізовано 4 з цих пожеж на загальній площі понад 23 га.
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