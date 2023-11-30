В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудары по Купянску и другим населенным пунктам Харьковской области, сообщений о жертвах не поступало
Российские войска за прошедшие сутки нанесли авиаудары по Купянску и еще трем населенным пунктам Купянского района в Харьковской области, пострадавших не фиксировали. Об этом сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
В течение суток, по словам главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 16 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Волчанск, Гатище, Малая Волчья Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и др.
Враг нанес авиаудары по Синьковке, Петропавловке, Купянску, Куриловке Купянского района
За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано, отметил он.
"На Купянском направлении противник провел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки, где Силы обороны Украины отбили 7 атак", - отметил глава ОВА.
Напомним
Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed. ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.
В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району
Российские войска нанесли авиаудары по Купянску и другим населенным пунктам Харьковской области, сообщений о жертвах не поступало.
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