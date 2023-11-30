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В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 06:58  •  11130 просмотра

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Российские войска нанесли авиаудары по Купянску и другим населенным пунктам Харьковской области, сообщений о жертвах не поступало

Российские войска за прошедшие сутки нанесли авиаудары по Купянску и еще трем населенным пунктам Купянского района в Харьковской области, пострадавших не фиксировали. Об этом сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

В течение суток, по словам главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 16 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Волчанск, Гатище, Малая Волчья Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и др.

Враг нанес авиаудары по Синьковке, Петропавловке, Купянску, Куриловке Купянского района

- сообщил Синегубов в Telegram.

За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано, отметил он.

"На Купянском направлении противник провел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки, где Силы обороны Украины отбили 7 атак", - отметил глава ОВА.

Напомним

Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed. ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
На Харківщині армія рф завдала авіаудари по Куп'янську та району
In Kharkiv region Russian army launched airstrikes on Kupyansk and the district
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