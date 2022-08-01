На Харьковском направлении враг совершил артобстрелы 17 населенных пунктов – Генштаб

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"На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытался разоблачить огневые позиции наших войск, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

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На Северском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Грэмяча и Глухова. В целях противодействия техническим средствам разведки развернул комплексы радиоэлектронной борьбы.

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