На Харьковском направлении враг совершил артобстрелы 17 населенных пунктов – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.
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"На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытался разоблачить огневые позиции наших войск, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.
Добавим
На Северском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Грэмяча и Глухова. В целях противодействия техническим средствам разведки развернул комплексы радиоэлектронной борьбы.
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