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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковском направлении враг совершил артобстрелы 17 населенных пунктов – Генштаб

На Харьковском направлении враг совершил артобстрелы 17 населенных пунктов – Генштаб

Киев • УНН

 • 133536 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.

Цитата

"На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытался разоблачить огневые позиции наших войск, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

Добавим

На Северском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Грэмяча и Глухова. В целях противодействия техническим средствам разведки развернул комплексы радиоэлектронной борьбы.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41 030 человек, 1768 танков и сотен единиц военной техники.

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