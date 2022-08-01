На Харківському напрямку ворог здійснив артобстріли 17 населених пунктів - Генштаб

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"На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагався викрити вогневі позиції наших військ, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На Сіверському напрямку ворог із ствольної і реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова. З метою протидії технічним засобам розвідки розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби.

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Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 030 осіб, 1768 танків та сотень одиниць військової техніки.