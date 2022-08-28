На Харьковском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Продолжаются сто восемьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. На Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.
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"На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Великие Проходы. Нанес авиаудар возле Рубежного. Поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА", - говорится в сообщении.
Детали
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. В целях сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял районы населенных пунктов Грэмяч Черниговской области и Новая Слобода, Нововасиловка, Искрисковщина и Турья Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.
На Славянском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Долгенького, Долины, Дубровного, Великой Камышевахи и Карнауховки.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Богородичного, понес потери и отброшен назад.
На Краматорском направлении враг продолжал огненное влияние у Славянска, Верхнекаменского и Спорного. Нанес авиационный удар неподалеку от Григоровки.
На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздолевка. Ударам авиации противника подверглись районы Кодемы и Яковлевки. Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.
На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Опытное, Орловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Красногоровка и Первомайское. Совершил неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понес потери и отошел.
На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы у Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.
На Запорожском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времовки и Червоного. Нанес авиационные удары вблизи Полтавки.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупарево, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Большое Артаково, Андреевка, Ольгино, Княжевка, Тополиное, Мирное, Квитневое, Веселый Угол и Лозовое. Ударам авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки. Фиксируется высокая активность вражеских разведывательных БПЛА.
В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники русских оккупантов. В некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе.