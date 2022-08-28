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На Харківському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА - Генштаб

Київ • УНН

 • 89080 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Триває сто вісімдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, інформує УНН.

На Харківському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА - Генштаб

Цитата

"На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області і Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

На Краматорському напрямку ворог продовжував вогневий вплив біля Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. Завдав авіаційних ударів неподалік Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське. Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдав авіаційних ударів поблизу Полтавки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове. Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі.

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