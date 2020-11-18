В Харьковской области задержали мужчину за надругательство над могилами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На Харьковщине задержали 43-летнего ранее судимого мужчину за надругательство над могилами на одном из местных кладбищ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Оперативники Харьковского отдела полиции разоблачили в совершении серии преступлений ранее судимого 43-летнего жителя города Пивденное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сентябре текущего года в полицию начали поступать сообщения от местных жителей о повреждении памятников и похищении металлических рельс на одном из кладбищ, расположенном в городе Пивденное.
"Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступлений. В результате в поле зрения сотрудников районной полиции попал 43-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следствие установило его причастность еще к 13 аналогичным преступлениям. Похищенные металлические изделия он сдавал в пункт приема металла", - добавляется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. 16 ноября мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений.
Напомним, в Донецкой области двое несовершеннолетних на кладбище ради развлечения повредили 9 надгробий.