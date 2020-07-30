На Донеччині двоє неповнолітніх заради розваги пошкодили надгробки на кладовищі

Повідомляється, що двоє неповнолітніх на кладовищі заради розваги пошкодили 9 надгробків. Поліцейські встановили зловмисників. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

"Під час перевірки було встановлено, що всі могили пошкоджено в один і той же день - 25 липня. Наглядач кладовища повідомила поліцейським, що цього дня помітила на території масового захоронення двох незнайомих хлопців, які, за її словами, поводилися неадекватно та виглядали збудженими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у результаті оперативно-розшукових заходів співробітники підрозділу кримінальної поліції встановили та викрили зловмисників, які вчинили наругу над могилами. Ними виявились двоє місцевих неповнолітніх хлопців, 2007 року народження.

"За словами зловмисників, вони вчинили вказані протиправні дії заради розваги без будь-яких інших мотивів", - інформує поліція.

Також за фактом вчиненого злочину, передбаченого ч.1 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Миколаєві троє неповнолітніх хлопців з лайкою і ганебними коментарями намагались задути Вічний вогонь, а крім того - плювали в нього та знімали це на камеру.