Лаялись, плювались і намагались загасити Вічний вогонь: у Миколаєві затримали хуліганів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Миколаєві троє неповнолітніх хлопців з лайкою і ганебними коментарями намагались задути Вічний вогонь, а крім того - плювали в нього та знімають це на камеру. Як повідомили у пресслужбі поліції, хуліганів уже встановили - це місцеві мешканці 14, 15 та 17 років, передає УНН.
“25 липня відео ганебної поведінки трьох хлопців було опубліковано на одному з пабліків у соціальній мережі, а потім поширене місцевими інтернет-виданнями. Дії підлітків викликали обурення у громадськості міста.
За лічені хвилини правоохоронці встановили особи усіх учасників події — це місцеві мешканці 14, 15 та 17 років”, — йдеться у повідомленні.
Більше про інцидент розповів на своїй сторінці у Facebook начальник ГУ Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.
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“Вечный огонь — не вечный” — з такими словами, а також з матами і ганебними коментарями троє неповнолітніх хлопців задувають Вічний вогонь у Миколаєві, плюють в нього, та знімають це на камеру. Знімають для пабліка у соціальній мережі, назву якого і озвучують. Реакція поліції — миттєва!
Встановлені особи всіх “героїв” сюжету. Їм 14, 15 і 17 років. Мотив таких вчинків — показати свою сміливість та стати відомими серед таких самих однолітків“, — написав Шайхет.
За його словами, усвідомлюючи свою безкарність через недостатній вік, вони прикриваються батьками, на яких правоохоронцями складаються адміністративні матеріали — за ст. 184 КУпАП “Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей”, а на 17-річного — за ст. 173 КУпАП “Дрібне хуліганство”.
У поліції також повідомили, що зараз двоє неповнолітніх публічно вибачаються перед миколаївцями та шкодують про свою поведінку. Третій учасник події знаходиться у лікарні.