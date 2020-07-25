Ругались, плевались и пытались потушить Вечный огонь: в Николаеве задержали хулиганов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32887 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101837 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106723 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133786 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110732 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131496 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102094 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104431 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Ругались, плевались и пытались потушить Вечный огонь: в Николаеве задержали хулиганов

Ругались, плевались и пытались потушить Вечный огонь: в Николаеве задержали хулиганов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. В Николаеве трое несовершеннолетних ребят с бранью и позорными комментариями пытались задуть Вечный огонь, а кроме того - плевали в него и снимают это на камеру. Как сообщили в пресс-службе полиции, хулиганов уже установили - это местные жители 14, 15 и 17 лет, передает УНН.

"25 июля видео позорного поведения трех ребят было опубликовано на одном из пабликов в социальной сети, а затем распространено местными интернет-изданиями. Действия подростков вызвали возмущение у общественности города.

За считанные минуты были установлены личности всех участников события - это местные жители 14, 15 и 17 лет", - говорится в сообщении.

Больше об инциденте рассказал на своей странице в Facebook начальник ГУ Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

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"Вечный огонь - не вечный" - с такими словами, а также с матами и позорными комментариями трое несовершеннолетних ребят задувают Вечный огонь в Николаеве, плюют в него, и снимают это на камеру. Снимают для паблика в социальной сети, название которого и озвучивают. Реакция полиции - мгновенная!

Установлены личности всех "героев" сюжета. Им 14, 15 и 17 лет. Мотив таких поступков - показать свою смелость и стать известными среди таких же сверстников", - написал Шайхет.

По его словам, осознавая свою безнаказанность из-за недостаточного возраста, они прикрываются родителями, на которых правоохранителями составляются административные материалы - по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", а на 17-летнего - по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

В полиции также сообщили, что сейчас двое несовершеннолетних публично извиняются перед николаевцами и жалеют о своем поведении. Третий участник происшествия находится в больнице.

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