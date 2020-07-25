Ругались, плевались и пытались потушить Вечный огонь: в Николаеве задержали хулиганов

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Николаеве трое несовершеннолетних ребят с бранью и позорными комментариями пытались задуть Вечный огонь, а кроме того - плевали в него и снимают это на камеру. Как сообщили в пресс-службе полиции, хулиганов уже установили - это местные жители 14, 15 и 17 лет, передает УНН.