Ругались, плевались и пытались потушить Вечный огонь: в Николаеве задержали хулиганов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Николаеве трое несовершеннолетних ребят с бранью и позорными комментариями пытались задуть Вечный огонь, а кроме того - плевали в него и снимают это на камеру. Как сообщили в пресс-службе полиции, хулиганов уже установили - это местные жители 14, 15 и 17 лет, передает УНН.
"25 июля видео позорного поведения трех ребят было опубликовано на одном из пабликов в социальной сети, а затем распространено местными интернет-изданиями. Действия подростков вызвали возмущение у общественности города.
За считанные минуты были установлены личности всех участников события - это местные жители 14, 15 и 17 лет", - говорится в сообщении.
Больше об инциденте рассказал на своей странице в Facebook начальник ГУ Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
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"Вечный огонь - не вечный" - с такими словами, а также с матами и позорными комментариями трое несовершеннолетних ребят задувают Вечный огонь в Николаеве, плюют в него, и снимают это на камеру. Снимают для паблика в социальной сети, название которого и озвучивают. Реакция полиции - мгновенная!
Установлены личности всех "героев" сюжета. Им 14, 15 и 17 лет. Мотив таких поступков - показать свою смелость и стать известными среди таких же сверстников", - написал Шайхет.
По его словам, осознавая свою безнаказанность из-за недостаточного возраста, они прикрываются родителями, на которых правоохранителями составляются административные материалы - по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", а на 17-летнего - по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".
В полиции также сообщили, что сейчас двое несовершеннолетних публично извиняются перед николаевцами и жалеют о своем поведении. Третий участник происшествия находится в больнице.