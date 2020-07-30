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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43800 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111127 просмотра

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4 марта, 12:57 • 132200 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102201 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

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В Донецкой области двое несовершеннолетних ради развлечения повредили надгробия на кладбище

В Донецкой области двое несовершеннолетних ради развлечения повредили надгробия на кладбище

Киев  •  УНН

 • 11018 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Донецкой области двое несовершеннолетних на кладбище ради развлечения повредили 9 надгробий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Сообщается, что двое несовершеннолетних на кладбище ради развлечения повредили 9 надгробий. Полицейские установили злоумышленников. По данному факту открыто уголовное производство.

"В ходе проверки было установлено, что все могилы повреждены в один и тот же день - 25 июля. Смотритель кладбища сообщила полицейским, что в этот день заметила на территории массового захоронения двух незнакомых парней, которые, по ее словам, вели себя неадекватно и выглядели возбужденными" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения криминальной полиции установили и разоблачили злоумышленников, совершивших надругательство над могилами. Ими оказались двое местных несовершеннолетних ребят, 2007 года рождения.

"По словам злоумышленников, они совершили указанные противоправные действия ради развлечения без каких-либо других мотивов", - информирует полиция.

Также по факту совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

Напомним, в Николаеве трое несовершеннолетних ребят с бранью и позорными комментариями пытались задуть Вечный огонь, а кроме того - плевали в него и снимали это на камеру.

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