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На Харківщині затримали чоловіка через наругу над могилами

На Харківщині затримали чоловіка через наругу над могилами

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Харківщині затримали 43-річного раніше судимого чоловіку через наругу над могилами на одному з місцевих кладовищ. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"Оперативники Харківського відділу поліції викрили у скоєнні серії злочинів раніше засудженого 43-річного мешканця міста Південне", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у вересні поточного року до поліції почали надходити повідомлення від місцевих жителів про пошкодження пам’ятників та викрадення металевих рейок на одному з кладовищ, розташованому в місті Південне.

"Поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи по встановленню особи, причетної до скоєння злочинів. В результаті в поле зору працівників районної поліції потрапив 43-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Слідство встановило його причетність ще до 13 аналогічних злочинів. Викрадені металеві вироби він здавав до пункту прийому металу", - додається у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. 16 листопада чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Нагадаємо, в Донецькій області двоє неповнолітніх на кладовищі заради розваги пошкодили 9 надгробків.

Українські Національні Новини

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