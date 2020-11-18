На Харківщині затримали чоловіка через наругу над могилами

"Оперативники Харківського відділу поліції викрили у скоєнні серії злочинів раніше засудженого 43-річного мешканця міста Південне", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у вересні поточного року до поліції почали надходити повідомлення від місцевих жителів про пошкодження пам’ятників та викрадення металевих рейок на одному з кладовищ, розташованому в місті Південне.

"Поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи по встановленню особи, причетної до скоєння злочинів. В результаті в поле зору працівників районної поліції потрапив 43-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Слідство встановило його причетність ще до 13 аналогічних злочинів. Викрадені металеві вироби він здавав до пункту прийому металу", - додається у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. 16 листопада чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Нагадаємо, в Донецькій області двоє неповнолітніх на кладовищі заради розваги пошкодили 9 надгробків.