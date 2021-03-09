В Харьковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в детском саду
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В яслях-садике Харьковской области было зарегистрировано 6 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Об этом информирует Харьковский лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
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"За период с 05.03.2021 по 09.03.20201 по данным экстренных сообщений, полученных Змиевской гормежрайонным филиалом нашего учреждения от учреждений здравоохранения было зарегистрировано 6 случаев заболевания среди детей Слободского коммунального учреждения дошкольного образования (ясли-сад) №3 Слобожанского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области", - сообщили в лабораторном центре.
Детали
Отмечается, что 5 заболевших было зарегистрировано в первой младшей группе, один больной, брат одного из заболевших с первой младшей группы - в средней.
Первичный диагноз у одного ребенка ОРВИ, пищевая токсикоинфекция, у трех - острый гастроэнтероколит, у двух - пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция.
Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, жидкий стул, рвота, слабость.
"Состояние детей медицинскими работниками оценивается как средней степени тяжести", - отметили в лабораторном центре.
По информации учреждений здравоохранения, 4 детей из числа заболевших находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы в учреждения здравоохранения.
С целью локализации вспышки, установления причин возникновения, выявления источника инфекции, возможных путей и факторов передачи инфекции, специалистами был проведен ряд мероприятий, в частности: первичное эпидемиологическое расследование с опросом родителей заболевших детей и медицинских работников, к которым они обращались за медицинской помощью и санитарно эпидемиологическое обследование учреждения; заключительная дезинфекция во всех помещениях учреждения с применением дезинфицирующих средств; отбор проб питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды; бактериологическое обследование персонала и контактных детей; организовано активное медицинское наблюдение за контактными.
По состоянию на 9 марта противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются, отметили в лабораторном центре.
Что было раньше
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в одном из детских садов Тернополя зафиксирована вспышка кишечной вирусной инфекции.