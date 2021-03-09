На Харківщині зафіксували спалах кишкової інфекції в дитсадку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У яслах-садку Харківської області було зареєстровано 6 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей. Про це інформує Харківський лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
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"За період з 05.03.2021 по 09.03.20201 за даними екстрених повідомлень, отриманих Зміївською міськміжрайонною філією нашої установи від закладів охорони здоров’я було зареєстровано 6 випадків захворювання серед дітей Слобожанського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області", - повідомили в лабораторному центрі.
Деталі
Зазначається, що 5 захворілих було зареєстровано у першій молодшій групі, один хворий, брат одного із захворілих з першої молодшої групи, – у середній.
Первинний діагноз у однієї дитини ГРВІ, харчова токсикоінфекція, у трьох – гострий гастроентероколіт, у двох – харчова токсикоінфекція, ротавірусна інфекція.
Основні клінічні прояви захворювання: підвищення температури тіла, рідкі випорожнення, блювота, слабкість.
"Стан дітей медичними працівниками оцінюється як середнього ступеню важкості", - зазначили в лабораторному центрі.
За інформацією закладів охорони здоров’я, 4 дітей з числа захворілих перебувають на амбулаторному лікуванні, двоє - госпіталізовані до закладів охорони здоров’я.
З метою локалізації спалаху, встановлення причин виникнення, виявлення джерела інфекції, можливих шляхів та факторів передачі інфекції, фахівцями була проведена низка заходів, зокрема: первинне епідеміологічне розслідування з опитуванням батьків захворілих дітей і медичних працівників, до яких вони звертались за медичною допомогою та санітарно-епідеміологічне обстеження закладу; заключна дезінфекція у всіх приміщеннях закладу із застосуванням дезінфекційних засобів; відбір проб питної води та змивів з об’єктів навколишнього середовища; бактеріологічне обстеження персоналу та контактних дітей; організовано активне медичне спостереження за контактними.
Станом на 9 березня протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають, зазначили в лабораторному центрі.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, минулого тижня в одному із дитячих садочків Тернополя зафіксовано спалах кишкової вірусної інфекції.