У тернопільському дитсадку зафіксовано спалах кишкової інфекції

Деталі

"Станом на 4 березня 2021 року згідно письмового повідомлення з ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" за первинними діагнозами зареєстровано 4 випадки ГКІ серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу №21 Тернопільської міської ради. Всі захворілі діти відвідують молодшу групу. Збудник інфекції – норовірус", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інформацію про перший зареєстрований випадок гострої кишкової інфекції у дитини, яка відвідує Тернопільський дошкільний навчальний заклад №21, отримали з ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" по телефону 1 березня.

Також запропоновано комплекс протиепідемічних заходів. Наказом директора Тернопільського дошкільного навчального закладу №21 Тернопільської міської ради, було призупинено функціонування молодшої групи з 2 березня.

Доповнення

24 лютого цього року у місті Тернопіль в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтверджено захворювання на гостру кишкову інфекцію у 6 дітей.

Нагадаємо, у школі Житомира стався спалах гострої кишкової інфекції.