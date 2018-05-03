В Харьковской области зафиксировали первый случай ботулизма в этом году

"30 апреля в Харьковской области зарегистрирован первый в текущем году случай ботулизма. Пострадавшая, 1987 года рождения, жительница г. Дергачи, употребляла вяленую рыбу, купленную на Центральном рынке в Мелитополе Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что первые симптомы заболевания появились через 18 часов после употребления продукта. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в КУЗ "Областная клиническая инфекционная больница". Пострадавшей ввели противоботулиническую сыворотку, а также проводятся другие лечебные мероприятия.

Напомним, пять воспитанников ДОУ "Красная шапочка" в Кропивницком с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы в центральную городскую больницу.