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В Харьковской области зафиксировали первый случай ботулизма в этом году

Киев • УНН

 • 9177 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Харьковской области жительница заболела ботулизмом после употребления вяленой рыбы. Этот случай ботулизма - первый, зафиксированный в Украине в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передает УНН.

В Харьковской области зафиксировали первый случай ботулизма в этом году

"30 апреля в Харьковской области зарегистрирован первый в текущем году случай ботулизма. Пострадавшая, 1987 года рождения, жительница г. Дергачи, употребляла вяленую рыбу, купленную на Центральном рынке в Мелитополе Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что первые симптомы заболевания появились через 18 часов после употребления продукта. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в КУЗ "Областная клиническая инфекционная больница". Пострадавшей ввели противоботулиническую сыворотку, а также проводятся другие лечебные мероприятия.

Напомним, пять воспитанников ДОУ "Красная шапочка" в Кропивницком с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы в центральную городскую больницу.

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