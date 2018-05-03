На Харківщині зафіксували перший випадок ботулізму в цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Харківській області мешканка захворіла на ботулізм після вживання в’яленої риби. Цей випадок ботулізму - перший, зафіксований в Україні в цьому році. Про це повідомили у прес-службі Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
"30 квітня у Харківській області зареєстровано перший у поточному році випадок ботулізму. Постраждала, 1987 року народження, мешканка м. Дергачі, вживала в’ялену рибу, куплену на Центральному ринку у м. Мелітополі Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що перші симптоми захворювання з’явились через 18 годин після вживання продукту. Жінка у тяжкому стані госпіталізована до КЗОЗ "Обласна клінічна інфекційна лікарня". Постраждалій ввели протиботулінічну сироватку, а також проводяться інші лікувальні заходи.
Нагадаємо, п’ятьох вихованців ДНЗ "Червона шапочка" у Кропивницькому з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізували до центральної міської лікарні.