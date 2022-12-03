В Харьковской области восемь больниц планируют объединить в три медучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Депутаты Харьковского областного совета на сессии 3 декабря приняли решение о реорганизации ряда больниц региона.
Об этом сообщает Харьковский областной совет в Facebook, передает УНН.
Детали
Теперь в области будут работать три объединенных больницы. Оптимизировать медучреждения так:
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- Областную клиническую инфекционную больницу присоединят к Областной детской инфекционной клинической больнице;
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- Областные психиатрические больницы №1, №2 и Областной психоневрологический диспансер присоединят к Областной клинической психиатрической больнице №3;
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- Областную детскую клиническую больницу №1 присоединят к Областной детской клинической больнице.
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Цитата
"Такие меры будут в значительной степени способствовать получению объединёнными коммунальными некоммерческими предприятиями более содержательного заказа пакетов услуг от НСЗУ и сформируют предпосылки для улучшения материальной базы предприятий и своевременной надлежащей оплаты труда медицинских работников", — говорится в сообщении.
Напомним
В случае длительного отключения света в Украине приостановят плановые госпитализации и операции в больницах для того, чтобы не перегружать заведения.