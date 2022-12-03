На Харківщині вісім лікарень планують об'єднати у три медзаклади
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Депутати Харківської обласної ради на сесії 3 грудня прийняли рішення про реорганізацію низки лікарень регіону.
Про це повідомляє Харківська обласна рада у Facebook, передає УНН.
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Тепер в області працюватимуть три об'єднані лікарні. Оптимізуватимуть медзаклади так:
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- Обласну клінічну інфекційну лікарню приєднають до Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні;
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- Обласні психіатричні лікарні № 1, № 2 та Обласний психоневрологічний диспансер приєднають до Обласної клінічної психіатричної лікарні № 3;
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- Обласну дитячу клінічну лікарню № 1 приєднають до Обласної дитячої клінічної лікарні.
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"Такі заходи значною мірою сприятимуть отриманню об’єднаними комунальними некомерційними підприємствами більш змістовного замовлення пакетів послуг від НСЗУ та сформують передумови для покращення матеріальної бази підприємств і своєчасної належної оплати праці медичних працівників", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У випадку тривалого відключення світла в Україні призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях для того, щоб не перевантажувати заклади.