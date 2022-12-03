На Харківщині вісім лікарень планують об'єднати у три медзаклади

Деталі

Тепер в області працюватимуть три об'єднані лікарні. Оптимізуватимуть медзаклади так:



Обласну клінічну інфекційну лікарню приєднають до Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні;



Обласні психіатричні лікарні № 1, № 2 та Обласний психоневрологічний диспансер приєднають до Обласної клінічної психіатричної лікарні № 3;



Обласну дитячу клінічну лікарню № 1 приєднають до Обласної дитячої клінічної лікарні.



Цитата

"Такі заходи значною мірою сприятимуть отриманню об’єднаними комунальними некомерційними підприємствами більш змістовного замовлення пакетів послуг від НСЗУ та сформують передумови для покращення матеріальної бази підприємств і своєчасної належної оплати праці медичних працівників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У випадку тривалого відключення світла в Україні призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях для того, щоб не перевантажувати заклади.