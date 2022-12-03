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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Харківщині вісім лікарень планують об'єднати у три медзаклади

На Харківщині вісім лікарень планують об'єднати у три медзаклади

Київ • УНН

 • 6909957 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Депутати Харківської обласної ради на сесії 3 грудня прийняли рішення про реорганізацію низки лікарень регіону.

Про це повідомляє Харківська обласна рада у Facebook, передає УНН.

Деталі

Тепер в області працюватимуть три об'єднані лікарні. Оптимізуватимуть медзаклади так:

  • Обласну клінічну інфекційну лікарню приєднають до Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні;
  • Обласні психіатричні лікарні № 1, № 2 та Обласний психоневрологічний диспансер приєднають до Обласної клінічної психіатричної лікарні № 3;
  • Обласну дитячу клінічну лікарню № 1 приєднають до Обласної дитячої клінічної лікарні.

Цитата

"Такі заходи значною мірою сприятимуть отриманню об’єднаними комунальними некомерційними підприємствами більш змістовного замовлення пакетів послуг від НСЗУ та сформують передумови для покращення матеріальної бази підприємств і своєчасної належної оплати праці медичних працівників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У випадку тривалого відключення світла в Україні призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях для того, щоб не перевантажувати заклади.

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