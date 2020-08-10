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В Харьковской области разоблачили предприятие по производству контрафактных антисептиков

В Харьковской области разоблачили предприятие по производству контрафактных антисептиков

Киев  •  УНН

 • 9264 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Харьковской области разоблачили незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств, реализация которых совершалась через Интернет и сеть аптек в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"В Дергачевскую местую прокуратуру поступили материалы о причастности должностных лиц Государственного предприятия "Дублянский спиртовой завод" к организации незаконного производства неучтенной спиртосодержащей продукции (биоэтанола) на мощностях предприятия с целью личного обогащения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что предприятие последние годы находится в стадии банкротства и официально не осуществляет производственной деятельности. В частности, лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями аннулированы, лицензию на производство спирта этилового и биоэтанола, а также лицензию на продажу спирта этилового, биоэтанола и алкогольных изделий не получало.

"Однако, должностные лица государственного предприятия осуществляют незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью, руководителем которого является 43-летняя женщина", - добавляется в сообщении.

Так, руководитель организовала незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств, реализация которых осуществляется через Интернет и сеть аптек в Харькове. В частности, в состав продукции фактически входит этиловый спирт, имея при этом ТУ на производство продукции только с изопропилового спирта.

По предварительной информации на научно-производственном предприятии хранится около 2 тонн спирта и более 200 литров готовой продукции. В настоящее время проводятся санкционированные обыски общества с ограниченной ответственностью.

В текущем году научно-производственная фирма получила более четырех миллионов гривен незаконной прибыли от реализации указанной продукции.

Следственные действия проводились следователем Дергачевского отдела полиции в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала в Днепропетровской области изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе.

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