На Харківщині викрили підприємство із виробництва контрафактних антисептиків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На Харківщині викрили незаконне виробництво контрафактних дезінфікуючих засобів, реалізація яких здійснювалася через Інтернет та мережу аптек у Харкові. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"До Дергачівської місцевої прокуратури надійшли матеріали щодо причетності посадових осіб Державного підприємства "Дублянський спиртовий завод" до організації незаконного виробництва не облікованої спиртовмісної продукції (біоетанолу) на потужностях підприємства з метою особистого збагачення", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що підприємство останні роки перебуває в стадії банкрутства та офіційно не здійснює виробничої діяльності. А саме, ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами анульовані, ліцензію на виробництво спирту етилового та біоетанолу, а також ліцензію на продаж спирту етилового, біоетанолу та алкогольних виробів не отримувало.
"Однак, посадові особи державного підприємства здійснюють незаконну реалізацію частини виготовленої спиртовмісної продукції товариству з обмеженою відповідальністю, керівником якого є 43-річна жінка", - додається у повідомленні.
Так, керівниця організувала незаконне виробництво контрафактних дезінфікуючих засобів, реалізація яких здійснюється через Інтернет та мережу аптек у Харкові. Зокрема, до складу виробленої продукції фактично входить етиловий спирт, маючи при цьому ТУ на виробництво продукції тільки з ізопропілового спирту.
За попередньою інформацією на науково-виробничому підприємстві зберігається близько 2 тонн спирту та понад 200 літрів готової продукції. На даний час проводяться санкціоновані обшуки товариства з обмеженою відповідальністю.
Протягом поточного року науково-виробнича фірма отримала понад чотири мільйони гривень незаконного прибутку від реалізації вказаної продукції.
Слідчі дії проводились слідчим Дергачівського відділу поліції в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала у Дніпропетровській області виготовлення і збут оптових партій фальсифікованих дезінфікуючих засобів у регіоні.