На Дніпропетровщині викрили підпільний цех з виробництва антисептиків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Служба безпеки України блокувала у Дніпропетровській області виготовлення і збут оптових партій фальсифікованих дезінфікуючих засобів у регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“Троє мешканців Кривого Рогу організували нелегальне виробництво антисептиків для продажу. Підпільний цех ділки облаштували на околиці міста в орендованому приміщенні на закритій території промислової бази”, — йдеться у повідомленні.
Так, фальсифікат виготовляли під виглядом відомого вітчизняного бренду із сировини сумнівного походження. Готову продукцію фігуранти пропонували через інтернет і поштою переправляли її замовникам. Також ділки реалізовували товар у власних оптово-роздрібних торговельних точках.
Повідомляється, що у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили майже 4 тисячі флаконів готового для продажу підробленого антисептику, 300 літрів спирту невстановленого походження, гліцерин, порожню тару, поліграфічну продукцію і записи чорнової бухгалтерії.
За попередніми оцінками фахівців, загальна вартість виявленого товару становить майже мільйон гривень.
У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам оборудки.
“Також перевіряється інформація щодо причетності до виробництва фальсифікату посадовців правоохоронних органів, які ймовірно сприяли протиправній діяльності”, — повідомили в СБУ.
Нагадаємо, що на Київщині викрили осіб, які незаконно виготовили понад 13 тонн фальсифікованого антисептику.