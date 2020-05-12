В Днепропетровской области разоблачили подпольный цех по производству антисептиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Служба безопасности Украины блокировала в Днепропетровской области изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи. Подпольный цех дельцы обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы”, — говорится в сообщении.
Так, фальсификат изготавливали под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения. Готовую продукцию фигуранты предлагали через интернет и по почте переправляли ее заказчикам. Также дельцы реализовывали товар в собственных оптово-розничных торговых точках.
Сообщается, что в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4000 флаконов готового для продажи поддельного антисептику, 300 литров спирта неустановленного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи черновой бухгалтерии.
По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти миллион гривен.
В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о уведомление о подозрении участникам сделки.
“Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата должностных лиц правоохранительных органов, вероятно способствовали противоправной деятельности”, — сообщили в СБУ.
Напомним, что в Киевской области разоблачили лиц, незаконно изготовили более 13 тонн фальсифицированного антисептика.