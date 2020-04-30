На Київщині викрили осіб, які незаконно виготовили понад 13 тонн фальсифікованого антисептику

За даними слідства, група осіб в орендованих складських приміщеннях на території Київської області організувала виготовлення фальсифікованого антисептичного розчину з незаконно придбаного етилового спирту з метою подальшого збуту цієї продукції на території України.

Під час обшуку вилучено понад 13 тонн спиртовмісної рідини, відповідне обладнання для виготовлення та розливу антисептичного розчину, наклейки, пластикові ємності, тощо.

Викрито незаконну діяльність групи осіб прокурорами спільно зі співробітниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС та Служби безпеки України.

Наразі встановлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, з конфіскованого на Львівщині алкоголю зроблять антисептики.