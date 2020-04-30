В Киевской области разоблачили группу, которая незаконно изготовила более 13 тонн фальсифицированного антисептика
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора пресечена деятельность лиц, занимавшихся незаконным изготовлением, хранением с целью дальнейшего сбыта антисептического раствора (ч. 2 ст. 204 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, группа лиц в арендованных складских помещениях на территории Киевской области организовала изготовление фальсифицированного антисептического раствора из незаконно приобретенного этилового спирта с целью дальнейшего сбыта этой продукции на территории Украины.
Во время обыска изъято более 13 тонн спиртосодержащей жидкости, соответствующее оборудование для изготовления и розлива антисептического раствора, наклейки, пластиковые емкости, и тому подобное.
Разоблачена незаконная деятельность группы лиц прокурорами совместно с сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и Службы безопасности Украины.
Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, из конфискованного во Львовской области алкоголя сделают антисептики.