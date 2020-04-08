З конфіскованого на Львівщині алкоголю зроблять антисептики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Львівській області провели робочу нараду стосовно передання алкогольних напоїв і етилового спирту на переробку, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання із посиланням на "Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів", було проведено робочу нараду стосовно передання алкогольних напоїв і етилового спирту на переробку.
Згідно із рішенням, прийнятим минулого тижня на робочій нараді із представниками Львівської ОДА щодо здійснення необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню та боротьбу з коронавірусною хворобою (COVID-19), була проведена нарада для узгодження дій у процесі переробки конфіскату в дезінфікуючі засоби.
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Ще тільки в понеділок було описано і проінспектовано конфісковане майно, а вже у вівторок - проведена робоча зустріч за участі представників Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів), Львівської ОДА, Лабораторії Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та ДП “Укрспирт”.
У підсумку - розроблена дорожня карта, ведуться роботи.