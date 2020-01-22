Півтори тонни підробленої горілки вилучили з гаража у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 січня. УНН. Прокуратура та ГУ ДФС в області викрили у Кропивницькому підпільний склад, у якому незаконно виготовлювали алкогольні напої відомих українських виробників з акцизними марками. Вилучено понад 1,6 тонни фальсифікованого алкоголю, повідомили УНН у пресслужбі прокуратури області.
За версією слідства, ділки, використовуючи етиловий спирт, воду, ємності різних розмірів, інше обладнання, "незаконно виготовляли алкогольні напої, які становили загрозу для життя та здоров’я людей, та у подальшому реалізовували товар у магазині одного з “комерсантів” та в межах області".
Під час обшуків у гаражі виявили та вилучили 275 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, 28 ящиків та 520 пляшок горілки різної ємності з акцизними марками відомих брендів.
Триває досудове розслідування. Проводяться слідчі (розшукові) дії.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України здійснює прокуратура області.
Нагадаємо, у зоні ООС вилучили незаконного алкоголю на понад 1,5 млн грн.