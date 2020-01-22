Полторы тонны поддельной водки изъяли из гаража в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 января. УНН. Прокуратура и ГУ ДФС в области уличили в Кропивницкому подпольный склад, в котором незаконно изготавливали алкогольные напитки известных украинских производителей с акцизными марками. Изъято более 1,6 тонны фальсифицированного алкоголя, сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
По версии следствия, дельцы, используя этиловый спирт, воду, емкости различных размеров, другое оборудование, "незаконно изготавливали алкогольные напитки, которые представляли угрозу для жизни и здоровья людей, и в дальнейшем реализовывали товар в магазине одного из "коммерсантов" и в пределах области".
Во время обысков в гараже обнаружили и изъяли 275 бутылок ПЭТ емкостью по 5 литров каждая, заполненные жидкостью с характерным запахом спирта, 28 ящиков и 520 бутылок водки различной емкости с акцизными марками известных брендов.
Продолжается досудебное расследование. Проводятся следственные (розыскные) действия.
Процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины осуществляет прокуратура области.
Напомним, в зоне ООС изъяли незаконного алкоголя более чем на 1,5 млн грн.