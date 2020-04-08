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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53468 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62742 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82303 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130796 просмотра

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С конфискованного во Львовской области алкоголя сделают антисептики

С конфискованного во Львовской области алкоголя сделают антисептики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во Львовской области провели рабочее совещание относительно передачи алкогольных напитков и этилового спирта на переработку, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание со ссылкой на "Западное межрегиональное управление Министерства юстиции - г. Львов", было проведено рабочее совещание по передаче алкогольных напитков и этилового спирта на переработку.

Согласно решению, принятому на прошлой неделе на рабочем совещании с представителями Львовской ОГА относительно осуществления необходимых мер, направленных на предотвращение распространения и борьбу с коронавирусной болезнью (COVID-19), было проведено совещание для согласования действий в процессе переработки конфиската в дезинфицирующие средства.

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Еще только в понедельник было описано и проинспектировано конфискованное имущество, а уже во вторник - проведена рабочая встреча с участием представителей Западного межрегионального управления Министерства юстиции (Львов), Львовской ОГА, Лаборатории Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз и ГП "Укрспирт".

В итоге - разработана дорожная карта, ведутся работы.

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