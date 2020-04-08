С конфискованного во Львовской области алкоголя сделают антисептики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во Львовской области провели рабочее совещание относительно передачи алкогольных напитков и этилового спирта на переработку, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание со ссылкой на "Западное межрегиональное управление Министерства юстиции - г. Львов", было проведено рабочее совещание по передаче алкогольных напитков и этилового спирта на переработку.
Согласно решению, принятому на прошлой неделе на рабочем совещании с представителями Львовской ОГА относительно осуществления необходимых мер, направленных на предотвращение распространения и борьбу с коронавирусной болезнью (COVID-19), было проведено совещание для согласования действий в процессе переработки конфиската в дезинфицирующие средства.
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Еще только в понедельник было описано и проинспектировано конфискованное имущество, а уже во вторник - проведена рабочая встреча с участием представителей Западного межрегионального управления Министерства юстиции (Львов), Львовской ОГА, Лаборатории Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз и ГП "Укрспирт".
В итоге - разработана дорожная карта, ведутся работы.