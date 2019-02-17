В Харьковской области в пожаре погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Вчера на Харьковщине при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
"16 февраля в 9:01 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Прилужная, 4, в селе Прилипко Волчанского района Харьковской области. К месту вызова немедленно отправился районный пожарно-спасательное подразделение ГСЧС в составе 1 отделение на пожарной автоцистерне. при обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших: мужчины 1973 и женщины 1962 рождения ", - сообщили в пресс-службе.
При этом в ведомстве добавили, что пожар охватил деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 кв. м. Спасатели локализовали пожар в 09:32 и полностью ликвидировали ее в 11:29.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Донецкой области в селе Новоселидове Марьинского района Донецкой области ночью произошел пожар, в результате которого погибли два человека.