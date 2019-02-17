На Донеччині сталася пожежа житлового будинку, загинуло двоє осіб

"17 лютого о 01:54 на телефон Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Центральна у с. Новоселидове Мар’їнського району Донецької області. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 7-го Державного пожежно-рятувального загону", - йдеться у повідомленні прес-служби рятувальників.

На місці події рятувальники з’ясували, що займання сталося в одноповерховому житловому будинку

"Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили загиблих чоловіка та жінку. Пожежа була локалізована о 02:40 та ліквідована о 03:40", - додається у прес-центрі ДСНС.

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Причина виникнення пожежі втсановлюється.

Додається, що від Головного управління залучалось 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Як повідомляв УНН, у селі Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області у металеву цистерну 75 куб.м наповнену насінням соняшника впала жінка та не могла самостійно вибратися.