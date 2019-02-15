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Пенсіонерка ледь не втопилась у цистерні з насінням

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У с. Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області у металеву цистерну 75 куб.м наповнену насінням соняшника впала жінка та не могла самостійно вибратися. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Запорізькій області.

15 лютого о 9:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про нещасний випадок. Подія сталася на приватній території по вул. Береговій в с. Мала Токмачка Оріхівського району.

Рятувальники за допомогою мотузки та драбини-палиці витягнули 60-річну постраждалу. Від медичної допомоги врятована відмовилася. Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніка та 5 чоловік особового складу.

Як потрапила жінка у цистерну, не повідомляється.

Нагадаємо, у Дніпрі на Соборній площі Соборного району у приміщенні кав’ярні, яка розташована на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку, сталась пожежа в наслідок якої дві жінки отримали опіки.

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