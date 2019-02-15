Пенсіонерка ледь не втопилась у цистерні з насінням

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У с. Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області у металеву цистерну 75 куб.м наповнену насінням соняшника впала жінка та не могла самостійно вибратися. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Запорізькій області.