Пенсионерка едва не утонула в цистерне с семенами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В с. Малая Токмачка Ореховского района Запорожской области в металлическую цистерну 75 куб.м наполненную семечками подсолнечника упала женщина и не могла самостоятельно выбраться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Запорожской области.
15 февраля в 9:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о несчастном случае. ЧП произошло на частной территории по ул. Береговой в с. Малая Токмачка Ореховского района.
Спасатели с помощью веревки и лестницы-палки вытащили 60-летнюю пострадавшую. От медицинской помощи она отказалась. От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.
Как попала женщина в цистерну, не сообщается.
Напомним, в Днепре на Соборной площади в помещении кафе, которое расположено на первом этаже трехэтажного жилого дома, произошел пожар в результате которой две женщины получили ожоги.