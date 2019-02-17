В Донецкой области произошел пожар жилого дома, погибли двое
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Донецкой области в селе Новоселидове Марьинского района Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"17 февраля в 1:54 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Центральная в с. Новоселидове Марьинского района Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда", - говорится в сообщении пресс-службы спасателей.
На месте происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме
"Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили погибших мужчину и женщину. Пожар был локализован в 02:40 и ликвидирован в 03:40", - добавляется в пресс-центре ГСЧС.
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Причина возникновения пожара устанавливается.
Добавляется, что от Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Как сообщал УНН, в селе Малая Токмачка Ореховского района Запорожской области в металлическую цистерну 75 куб.м наполненную семенами подсолнечника упала женщина и не могла самостоятельно выбраться.