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На Харківщині у пожежі загинули двоє осіб

На Харківщині у пожежі загинули двоє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Вчора на Харківщині у пожежі в приватному будинку загинули двоє осіб. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.

"16 лютого о 09:01 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку, що на вулиці Прилужна, 4, у селі Приліпка Вовчанського району Харківської області. До місця виклику негайно вирушив районний пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС у складі 1 відділення на пожежній автоцистерні. Під час обстеження внутрішніх приміщень вогнеборцями було виявлено тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1973 та жінки 1962 років народження", - повідомили в прес-службі.

При цьому у відомстві додали, що пожежа охопила дерев’яні конструкції перекриття, а також домашні речі та меблі на площі близько 12 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 09:32 та повністю ліквідували її об 11:29.

За попередньою інформацією, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Донеччині у селі Новоселидове Мар'їнського району Донецької області вночі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб.

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