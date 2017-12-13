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В Харьковской области произошел пожар на электрической подстанции

В Харьковской области произошел пожар на электрической подстанции

Киев  •  УНН

 • 11335 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар тяговой электрической подстанции. Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.

“12 декабря в 22:08 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции "Шпаковка" по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, поселок Солоницевка, ул. 40 лет Победы. На станции горела тяговая подстанция № 27 производственного подразделения "Харьковская дистанция электроснабжения" регионального филиала "Южная железная дорога" ОАО "Украинские железные дороги", - говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 3-х отделений на автоцистернах и специальный автомобиль воздушно-пенного тушения. По прибытию спасателей было установлено, что в помещении тяговой подстанции горят силовые шкафы на площади 20 кв.м.

“В 23:03 пожар был локализован, а в 00:58 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается”, — отметили в ГСЧС.

Кроме того отмечается, что в результате пожара частично были отключены от электроснабжения 4 населенных пункта:

поселок Солоницевка и Пересечное, села Подворки и Курортное. Также временно было прекращено движение железнодорожного транспорта сообщением “Харьков — Золочев”.

“В 00:10 электроснабжение населенных пунктов и движение железнодорожного транспорта были восстановлены”, — добавили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, в противотуберкулезном диспансере в Одесской области произошел пожар.

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