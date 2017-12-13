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На Харківщині сталася пожежа на електричній підстанції

На Харківщині сталася пожежа на електричній підстанції

Київ • УНН

 • 11336 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу тягової електричної підстанції. Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН

"12 грудня о 22:08 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на залізничній станції “Шпаківка” за адресою: Харківська область, Дергачівський район, селище Солоницівка, вул. 40 років Перемоги. На станції горіла тягова підстанція № 27 виробничого підрозділу “Харківська дистанція електропостачання” регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ “Українські залізниці", - йдеться в повідомленні.

До місця події було направлено підрозділи ДСНС у кількості 3-х відділень на автоцистернах та спеціальний автомобіль повітряно-пінного гасіння. По прибуттю рятувальників було встановлено, що в приміщенні тягової підстанції горять силові шафи на площі 20 кв.м.

"О 23:03 пожежу локалізували, а о 00:58 повністю приборкали. Жертв та постраждалих немає. Причина надзвичайної події встановлюється", - наголосили в ДСНС.

Крім того зазначається, що внаслідок пожежі частково було відключено від електропостачання 4 населені пункти:

селища Солоніцевка і Пересічне, села Подвірки та Курортне. Також тимчасово був припинений рух залізничного транспорту сполученням “Харків — Золочів”.

"О 00:10 електропостачання населених пунктів та рух залізничного транспорту були відновлені", - додали в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у протитуберкульозному диспансері на Одещині сталась пожежа.

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