На Харківщині сталася пожежа на електричній підстанції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу тягової електричної підстанції. Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
"12 грудня о 22:08 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на залізничній станції “Шпаківка” за адресою: Харківська область, Дергачівський район, селище Солоницівка, вул. 40 років Перемоги. На станції горіла тягова підстанція № 27 виробничого підрозділу “Харківська дистанція електропостачання” регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ “Українські залізниці", - йдеться в повідомленні.
До місця події було направлено підрозділи ДСНС у кількості 3-х відділень на автоцистернах та спеціальний автомобіль повітряно-пінного гасіння. По прибуттю рятувальників було встановлено, що в приміщенні тягової підстанції горять силові шафи на площі 20 кв.м.
"О 23:03 пожежу локалізували, а о 00:58 повністю приборкали. Жертв та постраждалих немає. Причина надзвичайної події встановлюється", - наголосили в ДСНС.
Крім того зазначається, що внаслідок пожежі частково було відключено від електропостачання 4 населені пункти:
селища Солоніцевка і Пересічне, села Подвірки та Курортне. Також тимчасово був припинений рух залізничного транспорту сполученням “Харків — Золочів”.
"О 00:10 електропостачання населених пунктів та рух залізничного транспорту були відновлені", - додали в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у протитуберкульозному диспансері на Одещині сталась пожежа.