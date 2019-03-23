В Харьковской области СБУ задержала боевика "ДНР"

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки Донецкой области в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР" и получил позывной "Куб". В составе так называемой "военной разведки Новороссии" он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины.

В начале 2019 года боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника в Харькове и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Боевика задержано согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористической группировке "ДНР".

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Как сообщал УНН, в прошлом году СБУ установила более 150 членов террористических организаций "Л/ДНР" .