На Харьковщине россияне сбросили управляемую авиабомбу возле школы

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“По селам Чернещина и Шийковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. В Чернещине бомба попала недалеко от местной школы. В Шийковке повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших”, — отметил Синегубов.

Добавил, что за прошедшие сутки под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Куп’янского и Изюмского районов области.

В частности, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал Казачью Лопань, Огирцево, Волчанские Хутора, Варваровку, Кам’янку и другие населенные пункты.

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