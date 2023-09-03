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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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На Харьковщине россияне сбросили управляемую авиабомбу возле школы

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. В селе Чернещина управляемая авиабомба, которую сбросили россияне, попала недалеко от местной школы. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

“По селам Чернещина и Шийковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. В Чернещине бомба попала недалеко от местной школы. В Шийковке повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших”, — отметил Синегубов.

Добавил, что за прошедшие сутки под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Куп’янского и Изюмского районов области.

В частности, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал Казачью Лопань, Огирцево, Волчанские Хутора, Варваровку, Кам’янку и другие населенные пункты.

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