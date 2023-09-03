На Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу біля школи

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“По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих”, — зазначив Синєгубов.

Додав, що минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам’янку та інші населені пункти.

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