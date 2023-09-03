Під ранок окупанти гатили по Нікопольщині: випустили понад 30 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Росіяни на ранок неділі здійснили обстріл Покровської сільської громади Нікопольщини, Дніпропетровська область. Окупанти пошкодили багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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Зазначається, що росіяни застосували важку артилерію та «Гради». Загалом випустили понад 30 снарядів.
Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечили чотири автівки, одну – знищили.
Голова ОВА повідомляє, що людей не зачепило.
Нагадаємо
Ворог з важкої артилерії випустив по Нікопольщині понад чотири десятки снарядів, та атакував дроном. Є постраждалі та численні пошкодження.