Под утро оккупанты били по Никопольщине: выпустили более 30 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Россияне на утро воскресенья осуществили обстрел Покровской сельской громады Никопольщины, Днепропетровская область. Оккупанты повредили многоэтажки и гражданскую инфраструктуру, сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что россияне применили тяжелую артиллерию и «Грады». В общем выпустили более 30 снарядов.
В результате обстрела повреждены 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Изуродовали четыре автомобиля, один – уничтожили.
Глава ОВА сообщает, что людей не задело.
Напомним
Враг из тяжелой артиллерии выпустил по Никопольщине более четырех десятков снарядов, и атаковал дроном. Есть пострадавшие и многочисленные повреждения.