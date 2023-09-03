Под утро оккупанты били по Никопольщине: выпустили более 30 снарядов

Детали

Отмечается, что россияне применили тяжелую артиллерию и «Грады». В общем выпустили более 30 снарядов.

В результате обстрела повреждены 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Изуродовали четыре автомобиля, один – уничтожили.

Глава ОВА сообщает, что людей не задело.

Напомним

Враг из тяжелой артиллерии выпустил по Никопольщине более четырех десятков снарядов, и атаковал дроном. Есть пострадавшие и многочисленные повреждения.