В Харьковской области поезд переехал подростка на велосипеде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Смертельный инцидент произошел в Харьковской области в поселке Подворки. Подросток на велосипеде попал под поезд. Об этом информируют в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки. Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботин поезд сообщением “Основа — Люботин” сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша из поселка Песочина погиб на месте.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Осмотр места происшествия продолжается.
Напомним
На железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил 15-летнего парня.