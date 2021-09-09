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В Харьковской области поезд переехал подростка на велосипеде

В Харьковской области поезд переехал подростка на велосипеде

Киев  •  УНН

 • 18190 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Смертельный инцидент произошел в Харьковской области в поселке Подворки. Подросток на велосипеде попал под поезд. Об этом информируют в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки. Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботин поезд сообщением “Основа — Люботин” сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша из поселка Песочина погиб на месте.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Осмотр места происшествия продолжается.

Напомним

На железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил 15-летнего парня.

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