Переходив залізничний переїзд у навушниках: під Києвом потяг на смерть збив підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На залізничному переїзді станції Тарасівка електропотяг збив 15-річного хлопця. Про це повідомила поліція Київської області, інформує УНН.
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Правоохоронці з'ясували, що хлопець переходив залізничний переїзд у недозволеному місці і не звернув уваги на потяг, який наближався до станції.
Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте підліток не відреагував, оскільки був у навушниках. Від отриманих травм 15-річний мешканець села Віта Поштова помер на місці.
Слідчі Фастівського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
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