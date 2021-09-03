Переходив залізничний переїзд у навушниках: під Києвом потяг на смерть збив підлітка

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Правоохоронці з'ясували, що хлопець переходив залізничний переїзд у недозволеному місці і не звернув уваги на потяг, який наближався до станції.

Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте підліток не відреагував, оскільки був у навушниках. Від отриманих травм 15-річний мешканець села Віта Поштова помер на місці.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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