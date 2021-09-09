На Харківщині поїзд переїхав підлітка на велосипеді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Смертельний інцидент стався на Харківщині у селищі Подвірки. Підліток на велосипеді потрапив під потяг. Про це інформують у пресслужбі поліції Харківської області, пише УНН.
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Трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки. Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина поїзд сполученням “Основа — Люботин” збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак з селища Пісочина загинув на місці.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Огляд місця події триває.
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