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В Харьковской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой

В Харьковской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой

Киев  •  УНН

 • 9282 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Харьковском районе пиротехническая группа провела разминирование 100-килограммового боеприпаса ФАБ-100 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"26 ноября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области провела разминирование большого боеприпаса в селе Утковка Харьковского района Харьковской области. Им оказалась авиационная фугасная бомба времен Второй мировой войны весом в 100 кг ФАБ-100", - говорится в сообщении.

Так, о находке, 25 ноября, местным органам власти сообщил житель данного села, который нашел бомбу, гуляя с собакой.

"Она (авиабомба - ред.) лежала на лугах. Местность вокруг нее была раскопана, вероятно людьми, которые искали металлолом (так называемые "черные археологи"). В свою очередь глава сельсовета сообщила спасателям и полиции, которые прибыли на место обнаружения, провели идентификацию потенциального взрывоопасного предмета, ограничили доступ к нему и взяли под охрану. К человеческим жилищам было достаточно большое расстояние, поэтому угрозы им не было", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что на следующий день пиротехники изъяли бомбу с земли и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Затем они обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.

В общем пиротехники ГСЧС в Харьковской области за минувшие сутки обезвредили 9 устаревших боеприпасов. Кроме бомбы, были ликвидированы еще 4 минометные мины и столько же артиллерийских снарядов. Пострадавших нет.

Напомним, в Париже уничтожили авиабомбу времен Второй мировой.

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