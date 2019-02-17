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У Парижі знищили авіабомбу часів Другої світової

У Парижі знищили авіабомбу часів Другої світової

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Парижі успішно знешкодили авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий ресурс BFM.TV.

За даними ресурсу, бомбу знешкодили в районі Порт-де-ла-Шапель в Парижі. За останніми даними, для знешкодження снаряду знадобилась евакуація 1800 осіб. Крім того, відбулись значні затримки в графіку руху громадського транспорту, було зупинене залізничне сполучення.

Як повідомили в BFM.TV, вибуховий пристрій був знайдений ще 4 лютого. Його перемістили у спеціальну камеру, в якій вона і вибухнула.

Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, у столиці Франції проводили операцію зі знешкодження бомби часів Другої Світової війни, для чого евакуювали близько 1,6 тис. осіб.

Крім того, сьогодні глядачів і співробітників Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі евакуювали після анонімного повідомлення про мінування.

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