В Париже уничтожили авиабомбу времен Второй мировой

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57753 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77696 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129433 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129606 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129371 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124879 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160264 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Париже уничтожили авиабомбу времен Второй мировой

В Париже уничтожили авиабомбу времен Второй мировой

Киев  •  УНН

 • 7776 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Париже успешно обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный ресурс BFM.TV.

По данным ресурса, бомбу обезвредили в районе Порт-де-ла-Шапель в Париже. По последним данным, для обезвреживания снаряда понадобилась эвакуация 1800 человек. Кроме того, произошли значительные задержки в графике движения общественного транспорта, было остановлено железнодорожное сообщение.

Как сообщили в BFM.TV, взрывное устройство было найдено еще 4 февраля. Его переместили в специальную камеру, в которой оно и взорвалась.

Напомним, как сообщал ранее УНН, в столице Франции проводили операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй Мировой войны, для чего эвакуировали более полутора тыс. Человек.

Кроме того, сегодня зрителей и сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуировали после анонимного сообщения о минировании.

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