В Париже уничтожили авиабомбу времен Второй мировой

По данным ресурса, бомбу обезвредили в районе Порт-де-ла-Шапель в Париже. По последним данным, для обезвреживания снаряда понадобилась эвакуация 1800 человек. Кроме того, произошли значительные задержки в графике движения общественного транспорта, было остановлено железнодорожное сообщение.

Как сообщили в BFM.TV, взрывное устройство было найдено еще 4 февраля. Его переместили в специальную камеру, в которой оно и взорвалась.

Напомним, как сообщал ранее УНН, в столице Франции проводили операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй Мировой войны, для чего эвакуировали более полутора тыс. Человек.

Кроме того, сегодня зрителей и сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуировали после анонимного сообщения о минировании.