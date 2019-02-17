Парижан евакуюють через бомбу часів Другої світової

"Сьогодні вранці разом я з жителями Порт-де-ла-Шапель. Через знешкодження бомби часів Другої світової війни 1,6 тис. осіб евакуйовані з околиць. Їх Супроводжують їх муніципальні служби", - написала Ідальго.

За її словами, евакуйованих розмістили в спортзалах і муніципальних будівлях.

Бобму часів війни знайшли 4 лютого біля кільцевої дороги Парижу, як заявляли в префектурі міста.

Нагадаємо, минулого року поліція Гонконгу 20 годин знешкоджувала авіабомбу часів Другої Світової війни вагою 450 кілограмів.



