Парижан эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В столице Франции проводят операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй Мировой войны, для чего эвакуировали около 1,6 тыс. человек. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в Twitter, передает УНН.
"Сегодня утром я вместе с жителями Порт-де-ла-Шапель. В связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны 1,6 тыс. человек эвакуированы из окрестностей. Их сопровождают муниципальные службы", - написала Идальго.
По ее словам, эвакуированных разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.
Бобму времен войны нашли 4 февраля у кольцевой дороги Парижа, как заявляли в префектуре города.
В прошлом году полиция Гонконга 20 часов обезвреживала авиабомбу времен Второй Мировой войны весом 450 килограммов.